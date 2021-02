Senopatipoker Agen Judi Poker Online DominoQQ Ceme Online Terpercaya

Timothy ‘SSJTimmy’ Batow mendapatkan chip terakhirnya dengan J Heart Suits J Diamond Suits 5 Heart Coats 3 Diamond suit pada 8 Club Suits 6 Shovel Suits 6 Flop Club Shirts. Dia dipanggil oleh Esposito dalam Setelan Hati 10 Setelan Sekop 3 Setelan Sekop 2 Setelan Hati dan Tom “Hansdigalo” Schwartz dalam Setelan K Spades Baju Klub J Spades Setelan 8 Setelan Sekop. Pot pengunci River Jackets 8 dan 9 Clothes Club untuk Schwartz. Batow memilih $ 19.792 sebagai finisher tempat kelima.

Meski menang begitu banyak, Schwartz adalah yang berikutnya yang tersingkir. Dia mendapatkan semuanya dalam A Spade Suit A Heart Suit 6 Diamond Suits 5 Club Suits On K Heart Suits Q Spade Suits 10 Spade Suits. Judi disebut dengan Baju Klub Q Diamond Suits10 Heart Heartits2 Spade Suits kunjungi Senopatipoker. Tikungannya adalah 5 Setelan Sekop dan 7 Setelan Berlian. Dua pasang taruhan sudah cukup untuk memberinya satu sendok. Schwartz memperoleh $ 27.484 dalam bentuk tunai.

Acara final Esposito dimulai dengan peningkatan 320.000 kancing dengan K Club Shirt Q the Heart Suit J Club Shirt 9 the Heart Suit. Gamble dikatakan memegang Q Spades Suits 10 Heart Coats 5 Diamond Suits 2 Diamond Jackets dari blind besar. Flop drop 10 Diamond Suits 8 Diamond Suits 4 Club Shirts and Gamble taruhan adalah 720.000. Esposito memanggil dan 9 Setelan Berlian menekan sebuah tombol. Taruhan tersebut cukup untuk membuat Esposito menjadi lengkap. Esposito memanggil dengan ratu lurus lurus, tetapi menarik diri dari permainan Gamble dengan hasil imbang rendah. 3 The River Suit mendapat Gamble lagi, dan Esposito tersingkir di tempat ketiga ($ 38.685).

Jadi Gamble mengambil lebih dari keunggulan 6: 1 dalam pertandingan head-up dengan Daniels. Akhirnya, Daniels dinaikkan menjadi 600.000 dari kancing dengan K Club Shirt, Heart Suits, Diamond Suits, Q Club Shirts. Taruhan tiga hingga 1,8 juta dengan A of Spades 10 Diamond Suits 5 Spades Suits 3 Heart Suits. Daniels mendorong sekitar 3,4 juta dan Gamble menelepon. Board out dari J Spade Suit 7 Diamond Suit 6 Spade Suit 5 Diamond Suit 4 Diamond Suit And Gamble lurus dan rendah 6-5-4-3-A untuk mendapatkan pot dan gelar. Daniels dianugerahi $ 55.282 sebagai runner-up.

10 TOP SITE :